Тегеран, 28 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях в ближневосточном регионе, заявил 28 сентября духовный лидер Ирана Али Хаменеи, слова которого приводит агентство Tasnim.

Iranian Supreme Leader’S Office/Global Look Press Али Хаменеи

«Сегодня Ливан также с Божьей помощью заставит злобного и наглого врага пожалеть о вторжении», — сказал он.

Он также обратился к народам Ближнего Востока и призвал их объединится вокруг Ливана и выступить против Израиля.

По данным источников Reuters, после сообщений о гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы верховного лидера Ирана перевели в безопасное место.

Армия Израиля 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Уточнялось, что истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

На следующий день израильские СМИ написали, в результате атаки погибла дочь Насраллы, а ЦАХАЛ — что был ликвидирован сам генсек «Хезболлы». Позднее информацию о гибели Насраллы подтвердили и в ливанском шиитском движении.

В Пентагоне отказались называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана. Заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива информацию о деталях атаки перед тем, как делать выводы. Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию США от Израиля не получали, заверила чиновница.

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявлял ранее глава МИД Сергей Лавров.