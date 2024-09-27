Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Ближневосточному региону угрожает большая война, которую «кое-кто очень и очень хочет». Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Выступление Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на заседании Совета Безопасности ООН.

Лавров добавил, что РФ решительно осуждает действия Израиля, которые грубо нарушают суверенитет Ливана.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября в Пентагоне отказались называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана. Заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива информацию о деталях атаки перед тем, как делать выводы. Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию США от Израиля не получали, заверила чиновница.

Целью нового удара ЦАХАЛ по югу Бейрута мог быть генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, предположил 27 сентября израильский новостной портал Ynet. Скорее всего, при атаке израильская армия использовала мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров.

Сергей Лавров и Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября обсудили ряд вопросов и проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Отдельное внимание стороны уделили различным аспектам сотрудничества России и ООН.