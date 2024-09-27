Вашингтон, 27 сентября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Не стала называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Оценить произошедшее ещё предстоит, заявила она на брифинге 27 сентября

ИА REGNUM

«Посмотрим. Мы всё ещё проводим оценку», — ответила чиновница на вопрос журналистов, считают ли США эскалацией израильскую атаку на Бейрут.

Сингх пояснила, что США ожидают от Израиля информации о деталях атаки перед тем, как делать выводы.

Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию Вашингтон от Тель-Авива не получал, заключила представительница Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября израильский новостной портал Ynet информировал, что целью удара ЦАХАЛ по югу Бейрута мог быть генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Предположительно, при атаке израильская армия использовала мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий, стоящих поблизости от места, по которому нанесли удар.

Один из командиров ливанского шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси погиб 24 сентября во время авиаудара ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута. Он возглавлял ракетные силы группировки и отвечал за противовоздушную оборону. По данным телеканала Aljadeed, вместе с ним скончались шесть сторонников движения, ещё 15 были ранены.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркивала дипломат.