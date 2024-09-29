Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Израильская армия ЦАХАЛ заявила, что наносит новые удары по объектам шиитского движения «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба армии в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«За последние несколько часов истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам … «Хезболлы» в Ливане, включая пусковые установки, направленные на территорию Израиля, склады оружия и объекты террористической инфраструктуры», — отмечается в публикации.

27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Американский телеканал ABC News написал, что Израиль предупредил США о намерении нанести удар по главе шиитского движения в последний момент.

В Пентагоне отказались называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана. Заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива информацию о деталях атаки перед тем, как делать выводы. Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию США от Израиля не получали, заверила она.

Агентство Reuters проинформировало, что тело Насраллы извлекли с места удара. По словам источников, на теле главы шиитского движения не обнаружено прямых ранений.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет».