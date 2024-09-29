Лондон, 29 сентября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Тело лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы извлекли с места удара. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

«Тело… было извлечено с места израильской авиаудара по южным пригородам Бейрута и находится в целости и сохранности», — отметил источник в медицинских кругах, а также источник в службе безопасности.

Оба источника добавили, что на теле главы шиитского движения не обнаружено прямых ранений. По всей видимости, причиной смерти стала травма, полученная из-за силы взрыва, пояснили они.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Американский телеканал ABC News написал, что Израиль предупредил США о намерении нанести удар по главе шиитского движения в последний момент.

В Пентагоне отказались называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана. Заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива информацию о деталях атаки перед тем, как делать выводы. Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию США от Израиля не получали, заверила она.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет».