Матвиенко осудила террористическую кибератаку в Ливане
Матвиенко назвала события в Ливане подлой террористической кибератакой
Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Подрывы устройств связи в Ливане являются широкомасштабной террористической кибератакой. Об этом 20 сентября на закрытии Евразийского женского форума заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что участники международного форума не могли обойти стороной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке и не высказать обеспокоенность ракетными ударами по Ливану.
«Мы не могли <…> не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку с использованием бытовых средств коммуникации, проведённую на улицах городов Ливана. Атаку подлую, неизбирательную, от которой пострадали тысячи ни в чём не повинных людей, в том числе дети», ― подчеркнула спикер Совфеда.
Матвиенко добавила, что позицию России по происходящей эскалации на Ближнем Востоке чётко сформулировали МИД РФ и российский представитель в ООН.
Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате 25 человек погибли и 608 получили травмы.
Американский телеканал ABC News 19 сентября сообщил, что операция по массовому подрыву средств связи в Ливане готовилась не менее 15 лет. Отмечалось, что при подготовке для прикрытия использовались подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки.
Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 18 сентября заявил о непричастности Вашингтона ко взрывам в Ливане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 сентября заявил, что ситуация со взрывами в Ливане вызывает большой интерес у российских спецслужб. Он отметил, что Москва пока ни с кем из региональных игроков не обсуждала эту ситуацию, в том числе версию о том, что США имеют к взрывам какое-то отношение.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона глубоко обеспокоена ситуацией в Ливане, где в течение нескольких дней происходили беспрецедентные террористические кибератаки и удары израильской авиации. По её словам, Россия убеждена, что начало широкомасштабной военной операции на территории Ливана обернётся разрушительными последствиями для безопасности Ближневосточного региона, и призвала избежать такого катастрофического варианта развития событий.