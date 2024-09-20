Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Подрывы устройств связи в Ливане являются широкомасштабной террористической кибератакой. Об этом 20 сентября на закрытии Евразийского женского форума заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что участники международного форума не могли обойти стороной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке и не высказать обеспокоенность ракетными ударами по Ливану.

«Мы не могли <…> не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку с использованием бытовых средств коммуникации, проведённую на улицах городов Ливана. Атаку подлую, неизбирательную, от которой пострадали тысячи ни в чём не повинных людей, в том числе дети», ― подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что позицию России по происходящей эскалации на Ближнем Востоке чётко сформулировали МИД РФ и российский представитель в ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате 25 человек погибли и 608 получили травмы.

Американский телеканал ABC News 19 сентября сообщил, что операция по массовому подрыву средств связи в Ливане готовилась не менее 15 лет. Отмечалось, что при подготовке для прикрытия использовались подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки.

Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 18 сентября заявил о непричастности Вашингтона ко взрывам в Ливане.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 сентября заявил, что ситуация со взрывами в Ливане вызывает большой интерес у российских спецслужб. Он отметил, что Москва пока ни с кем из региональных игроков не обсуждала эту ситуацию, в том числе версию о том, что США имеют к взрывам какое-то отношение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона глубоко обеспокоена ситуацией в Ливане, где в течение нескольких дней происходили беспрецедентные террористические кибератаки и удары израильской авиации. По её словам, Россия убеждена, что начало широкомасштабной военной операции на территории Ливана обернётся разрушительными последствиями для безопасности Ближневосточного региона, и призвала избежать такого катастрофического варианта развития событий.