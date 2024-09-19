Бейрут, 19 сентября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. В Ливане число погибших в результате второй серии взрывов устройств связи возросло до 25. Об этом 19 сентября заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции.

Global Look Press/Bilal Jawich/XinHua

Отмечается, что ранения получили как минимум 608 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в стране 17 сентября.

По информации источника агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий. Газета NYT указала, что спецслужбы Израиля отправили на пейджеры жителей Ливана перед подрывом сообщения на арабском языке со звуковым сигналом, похожие на послание от высшего руководства ливанского движения.

Движение «Хезболла» в тот же день пообещало Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.