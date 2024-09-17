Бейрут, 17 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Более 2,8 тыс. человек ранены и восемь погибли в результате детонации пейджеров в различных районах Ливана. Об этом 17 сентября сообщил журналистам министр здравоохранения страны Фирас Объяд.

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«На данный момент оперативный штаб минздрава зафиксировал более 2,8 тыс. пострадавших, среди них 200 в тяжёлом состоянии. Восемь человек погибли, включая ребёнка восьми лет», — сказал он на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября по всему Ливану начали взрываться пейджеры. Ливанское национальное агентство NNA уточнило, что для детонации устройств применили передовые технологии. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами шиитского ливанского движения «Хезболла» как закрытая система связи.

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил лёгкие ранения в результате взрыва его личного пейджера. Его перевели в одну из больниц Бейрута. При этом пострадали ещё двое сотрудников иранского посольства.