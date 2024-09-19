Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Взрывы пейджеров в Ливане являются терактом, за которым стоит Израиль. Об этом говорится в письме постоянного представительства Ирана при Организации Объединённых Наций.

Иван Шилов ИА Регнум ООН

Агентство Bloomberg сообщило, что миссия направила документ 18 сентября в Совет Безопасности ООН и генсеку организации Антониу Гутерришу. Постпред Ирана Амир Саид Иравани обвинил в случившемся Израиль.

Дипломат призвал Гутерриша и СБ ООН осудить действия израильской стороны. Он отметил, что за случившееся также несут ответственность США, поскольку Вашингтон является главным союзником Израиля.

Кроме того, постпред напомнил, что, помимо ливанских граждан, в ходе одного из взрывов пострадал глава иранского посольства в Ливане Моджтаба Амани. Иравани предупредил, что Иран оставляет за собой право принять необходимые меры в связи с атакой на своего посла.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал взрывы пейджеров в Ливане массовым убийством и терактом.

Министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

Телеканал Sky News Arabia представил версию, согласно которой специалисты израильской разведки нанесли на аккумуляторы устройств вещество, которое взрывается при повышении температуры батарей.

18 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США якобы не имеют никакого отношения к взрывам, прогремевшим в Ливане.