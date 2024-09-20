Москва, 20 сентября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Российская сторона глубоко обеспокоена ситуацией в Ливане, где в течение нескольких дней происходили беспрецедентные террористические кибератаки и удары израильской авиации. Об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, проходившем на полях IV Евразийского женского форума.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

«Учитывая масштабы и потенциал происходящего, мы глубоко обеспокоены опасным развитием событий в Ливанской Республике», — сказала она.

Дипломат напомнила, что страна 17 и 18 сентября подверглась беспрецедентным террористическим кибератакам, а 19 сентября авиация армии Израиля нанесла серию массированных ударов по ряду южных районов Ливана.

Захарова отметила, что Россия убеждена, что начало широкомасштабной военной операции на территории Ливана обернётся разрушительными последствиями для безопасности Ближневосточного региона, и призвала избежать такого катастрофического варианта развития событий.

«Мы вновь настоятельно призываем вовлеченные стороны к максимальной сдержанности, к прекращению боевых действий и готовы к тесному взаимодействию с региональными и международными партнёрами в целях снижения напряжённости и стабилизации военно-политической обстановки», — уточнила она.

Официальный представитель МИД добавила, что Россия солидарна с народом Ливана и соболезнует семьям погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в Ливане начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в стране накануне, 17 сентября.

Источник агентства Reuters позднее рассказал, что разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий. Ливанское движение пообещало Тель-Авиву жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа.

Американский телеканал ABC News 19 сентября сообщил, что операция по массовому подрыву средств связи в Ливане готовилась не менее 15 лет. Отмечалось, что при подготовке для прикрытия использовались подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) днём 19 сентября атаковала около 100 пусковых установок и объекты инфраструктуры «Хезболлы». В ливанском движении заявили, что боевики «Хезболлы» атаковали не менее 17 позиций израильских войск на разных участках границы между Ливаном и Израилем.