Бейрут, 20 сентября, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Операция по подрыву средств связи в Ливане готовилась как минимум 15 лет. Об этом 19 сентября сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ.

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Утверждается, что к производству пейджеров, раций и других средств связи, взорвавшихся в Ливане на бойцах движения «Хезболла», «приложил руку» Израиль. Операция по перехвату цепочки поставок планировалась по меньшей мере 15 лет. При этом в подготовке для прикрытия использовались подставные компании, связанные с офицерами разведки Израиля.

Попытка связаться с компанией из Венгрии BAC Consulting, заключившей контракт на производство пейджеров под тайваньским брендом Gold Apollo, которые взорвались в Ливане, оказалась безуспешной. Представитель правительства Венгрии уточнил, что пейджеров в стране не было никогда, а компания была «торговым посредником, не имеющим производственной или операционной площадки в Венгрии».

Таких компаний, созданных Израилем исключительно для прикрытия личности создавших пейджеры со взрывчаткой сотрудников израильской разведки, было выявлено как минимум две.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла назвал взрыв электронных устройств в Ливане масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны.

В Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в стране 17 сентября.

По информации источника агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий.

«Хезболла» пообещала Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.