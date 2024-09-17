Бейрут, 17 сентября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Ответственность за массовые взрывы пейджеров в различных районах Ливана лежит на Израиле, заявил 17 сентября министр информации Ливана Зияд Макари.

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Он заявил, что члены правительства ознакомились с первичными данными расследования детонаций гаджетов и убедились в причастности Тель-Авива.

«Правительство Ливана осуждает этот акт агрессии Израиля. Это нарушение суверенитета нашего государства и откровенное преступление», — сказал Макари.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии.

В том числе при взрыве личного пейджера пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.