Москва, 20 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Ситуация со взрывами в Ливане вызывает большой интерес у российских спецслужб, заявил 20 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва пока ни с кем из региональных игроков не обсуждала эту ситуацию, в том числе версию о том, что США имеют к взрывам какое-то отношение.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литий-ионных аккумуляторах. В результате 25 человек погибли и 608 получили травмы.

Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 18 сентября заявил о непричастности Вашингтона ко взрывам в Ливане.

По данным источника агентства Reuters, несколько месяцев назад Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. гаджетов, которые заказало палестинское движение «Хезболла». Телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ сообщил 19 сентября, что к происходящему в Ливане «приложил руку» Израиль и что операция по перехвату цепочки поставок гаджетов планировалась не менее 15 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 сентября призвала вовлечённые в обострение конфликта на Ближнем Востоке стороны остановить эскалацию и начать взаимодействие с региональными и международными партнёрами по стабилизации военно-политической обстановки.