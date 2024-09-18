Бейрут, 18 сентября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и некоторые другие предметы бытовой техники. Об этом сообщает «Аль-Нахар».

Global Look Press/Ayal Margolin/XinHua

При этом отмечается, что рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в Ливане 17 сентября.

«Хезболла» закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры», — пишет издание со ссылкой на источники.

Как передавало ИА Регнум, массовые взрывы пейджеров в Ливане произошли 17 сентября. По последним данным минздрава республики, погибли 12 человек, в том числе двое детей. В больницы страны доставили 2,8 тыс. пострадавших.

Министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что предварительное расследование причины взрывов пейджеров выявило причастность Тель-Авива. Ливанское движение «Хезболла» пообещало жёсткий ответ Израилю за устроенную диверсию.

Агентство Reuters заявило 18 сентября, что израильская разведка «Моссад» начинила взрывчаткой 5 тыс. пейджеров, которые «Хезболла» приобрела в Китайском Тайбэе (Тайване). В компании Gold Apollo, устройства марки которой взорвались в Ливане, заявили, что их выпустили в Европе под этим брендом.