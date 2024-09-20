Бейрут, 20 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Батареи раций, которые использовали члены ливанского движения «Хезболла», были заполнены взрывоопасным веществом, известным как PETN. Об этом 20 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его информации, в батареи взорвавшихся устройств был встроен капсюль-детонатор, начинённый взрывчатым веществом — пентаэритриттетранитратом (PETN).

По словам источника, компактный взрыватель был интегрирован в аккумуляторы таким образом, что обнаружить его оказалось чрезвычайно трудно.

Отмечается, что взрывы происходили даже в тех случаях, когда аккумуляторная батарея была отделена от остальной части устройства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате 25 человек погибли и 608 получили травмы.

Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля.

По данным источника агентства Reuters, несколько месяцев назад Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. гаджетов, которые заказало палестинское движение «Хезболла». Телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ сообщил 19 сентября, что к происходящему в Ливане «приложил руку» Израиль и что операция по перехвату цепочки поставок гаджетов планировалась не менее 15 лет.

20 сентября израильские военные нанесли точечный удар по столице Ливана Бейруту. По имеющимся данным, по меньшей мере пять мирных жителей погибли после удара по южному пригороду столицы, все они — дети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта не допускать эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы проявят интерес к вопросу о том, кто стоит за взрывами в Ливане.