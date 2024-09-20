Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли удар по столице Ливана, заявила 20 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту», — сообщили в ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке обострилась после массовых взрывов пейджеров и телефонов в Ливане, в результате которых погибли 25 и пострадали 608 человек.

Ливанские власти заявили, что израильские спецслужбы провели операцию, начинив гаджеты взрывчаткой. Иран обвинил США в пособничестве израильской разведке «Моссад», действия Израиля в Тегеране назвали терактом.

Лидер ливанского движение «Хезболла» Хасан Насрулла 19 сентября назвал взрывы масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. В этот же день Израиль начал наносить по Ливану интенсивные удары. В ответ «Хезболла» нанесла удары по 17 позициям Армии обороны Израиля на границе с Ливаном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта не допускать эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы проявят интерес к вопросу о том, кто стоит за взрывами в Ливане.