Лондон, 18 сентября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Израильская разведка «Моссад» заминировала 5 тыс. пейджеров, которые ливанская группировка «Хезболла» закупила в Китайском Тайбэе (Тайване), сообщает Reuters со ссылкой на источники в Ливане.

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Моссад» поместил в устройства платы, на которые поступает код, со взрывчатым веществом. Его очень сложно обнаружить доступными способами, даже с помощью специальных устройств», — рассказал агентству один из собеседников.

При этом основатель компании Gold Apollo, устройства марки которой сдетонировали массово в Ливане 17 сентября, заявил, что пейджеры были произведены не на Тайване. По его словам, на них всего лишь стоит бренд Gold Apollo, тогда как выпущены они были в Европе.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли 12 человек, в том числе двое детей, пострадали ещё 4 тыс. человек, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии.

Газета The New York Times позднее в этот же день написала, что за массовой детонацией пейджеров в Ливане стоит Израиль. Ливанское движение «Хезболла» пообещало Тель-Авиву жёсткий ответ на эту операцию.

При этом сами США, как заявил глава Государственного департамента Энтони Блинкен, не были в курсе планов Израиля и не оказывали ему поддержку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября призвал расследовать ситуацию с массовой детонацией пейджеров, чтобы установить, кто за этим стоит. Он уточнил, что затем следует исключить подобные риски в России.