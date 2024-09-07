Москва, 7 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв проинформировал президента России Владимира Путина об итогах визитов главы Международного агентства по атомнойэнергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Об этом 7 сентября журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Разумеется. [Президент РФ] принял к сведению», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что личных контактов у российского лидера и главы МАГАТЭ не было.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Лихачёв и Гросси провели переговоры в Калининграде. Они обсудили вопросы безопасности Курской и Запорожской АЭС.

Гендиректор «Росатома» отметил, что киевский режим в ходе атаки на приграничные районы России намеревался захватить Курскую АЭС. Этого не произошло только благодаря героизму и мужеству российских военных, а также бойцов нацгвардии и атомохраны, подчеркнул он.

Лихачёв также отметил, что катастрофа на Чернобыльской АЭС «покажется разминкой», если ВСУ нанесут удар по работающему энергоблоку Курской АЭС. По его словам, очень трудно себе представить, что в этом случае будет в России, на Украине, в Белоруссии, Турции.

В свою очередь, Гросси заявил, что атаки на АЭС никак не могут быть оправданы и атомные электростанции никогда не могут быть легитимной целью в вооружённом конфликте.

27 августа Гросси побывал в Курчатове на Курской АЭС и в ходе общения с прессой заявил, что видел следы атак беспилотников. Удары по станции он назвал недопустимыми. При этом, кто конкретно атакует объект, гендиректор МАГАТЭ не уточнил.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал «очень опасными терактами» удары украинских боевиков по Курской АЭС. Глава государства также предложил киевскому режиму представить последствия зеркального ответа на такого рода действия.