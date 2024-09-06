Калининград, 6 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил по итогам переговоров с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, что атаки на АЭС никак не могут быть оправданы.

Илья Питалев/РИА Новости

Переговоры российской межведомственной делегации во главе с Лихачевым с делегацией МАГАТЭ, которую возглавил Гросси, завершились 6 сентября в Калининграде.

«Я это говорил в Запорожье, я это говорил в Киеве, я это сейчас говорю в Калининграде: АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте», — подчеркнул Гросси.

Он добавил, что ситуация на российских атомных объектах остается крайне напряженной и сложной.

Международное агентство по атомной энергии намерено расширять диалог и сотрудничество с Россией. По словам главы агентства, у «Росатома» и МАГАТЭ есть различия во взглядах в ядерном вопросе, но общей остаётся позиция о необходимой безопасности.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября предложил вообразить последствия зеркального ответа РФ, прокомментировав обстрелы со стороны ВСУ Курской и Запорожской АЭС.

Украинская армия с периодичностью наносит удары по этим двух станциям. В конце августа Гросси прибыл в Курчатов, чтобы дать независимую оценку ситуации вокруг Курской АЭС. Он сообщил, что видел следы ударов БПЛА при осмотре территории станции. Гросси также выразил серьёзные опасения по поводу близости боёв к ядерному объекту.