Калининград, 6 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Катастрофа на Чернобыльской АЭС «покажется разминкой», если Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесут удар по работающему энергоблоку Курской АЭС. Об этом 6 сентября заявил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Dmitriy 92 Курская АЭС

«Чернобыль покажется детской разминкой, если будет нанесён военный удар по работающему реактору РБМК-1000», — сказал он по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Лихачёв добавил, что очень трудно себе представить, что в этом случае будет в России, на Украине, в Белоруссии, Турции.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября Лихачёв и Гросси провели переговоры в Калининграде. Они обсудили вопросы безопасности Курской и Запорожской АЭС.

Лихачёв отметил, что киевский режим в ходе атаки на приграничные районы России намеревался захватить Курскую АЭС. Он подчеркнул, что этого не произошло только благодаря героизму и мужеству российских военных, а также бойцов нацгвардии и атомохраны.

Гросси заявил, что атаки на АЭС никак не могут быть оправданы и атомные электростанции никогда не могут быть легитимной целью в вооружённом конфликте.

27 августа Гросси побывал в Курчатове на Курской АЭС и в ходе общения с прессой заявил, что видел следы атак беспилотников. Удары по станции он назвал недопустимыми. При этом, кто конкретно атакует объект, гендиректор МАГАТЭ не уточнил.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал «очень опасными терактами» удары украинских боевиков по Курской АЭС. Глава государства также предложил киевскому режиму представить последствия зеркального ответа на такого рода действия.