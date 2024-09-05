Владивосток, 5 сентября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил вообразить последствия зеркального ответа РФ, прокомментировав обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Курской и Запорожской АЭС.

(сс) Администрация президента России

«Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет с Европой, если мы будем отвечать зеркально», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия с периодичностью наносит удары по двум АЭС. 11 августа из-за прилёта беспилотника ВСУ на ЗАЭС загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

В конце августа директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы дать независимую оценку ситуации вокруг Курской АЭС. Он сообщил, что видел следы ударов БПЛА при осмотре территории станции и выразил серьёзные опасения по поводу близость боёв к ядерному объекту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Гросси прекрасно понимает, кто наносит удар по станции. По словам представителя Кремля, вина Киева в нагнетании ядерной угрозы очевидна.