Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал «очень опасными терактами» удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Курской АЭС и предложил им представить последствия зеркального ответа.

Concern Rosenergoatom/Global Look Press

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — ответил Путин на вопрос об ударах ВСУ по Запорожской и Курской АЭС в рамках пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 9,7 тыс. бойцов с начала боёв в Курской области.

В конце августа глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать «независимую оценку» ситуации вокруг станции. Он заявил, что внимательно следит за повышением военной активности и обстановкой в районе АЭС.

Там, Гросси заявил, что видел следы от атак украинских дронов. Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному», однако серьёзные опасения вызывают боевые действия, которые идут совсем неподалёку.