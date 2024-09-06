Калининград, 6 сентября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Киевский режим в ходе атаки украинских формирований на Курскую область намеревался атаковать и захватить Курскую АЭС. Об этом 6 сентября заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нет никаких сомнений, что киевский режим планировал атаковать и захватить Курскую АЭС», — сказала он в беседе с журналистами.

Глава «Росатома» подчеркнул, что этого не произошло только благодаря героизму и мужеству российских военных, а также бойцов нацгвардии и атомохраны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 сентября Лихачёв и Гросси начали переговоры в Калининграде. В ходе них стороны обсудили вопросы безопасности Курской и Запорожской АЭС.

Позднее в этот же день Гросси заявил, что атаки на АЭС никак не могут быть оправданы, и атомные электростанции никогда не могут быть легитимной целью в вооружённом конфликте.

Гросси 27 августа побывал в Курчатове на Курской АЭС и в ходе общения с прессой заявил, что видел следы атак беспилотников. Удары по станции он назвал недопустимыми. При этом, кто конкретно атакует объект, гендиректор МАГАТЭ не сказал.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал «очень опасными терактами» удары украинских боевиков по Курской АЭС. Глава государства также предложил киевскому режиму представить последствия зеркального ответа на такого рода действия.