Калининград, 6 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. На встрече в Калининграде гендиректор «Росатома» Сергей Лихачёв и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудили вопросы безопасности Курской и Запорожской АЭС. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе «Росатома».

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«В центре внимания были два вопроса — безопасность Курской и Запорожской атомных станций», — сообщили в госкорпорации.

Лихачёв на встрече сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме. Он подчеркнул, что Россия ждёт от секретариата МАГАТЭ адекватной реакции на недавние атаки киевского режима на станцию. Кроме того, ВСУ усиливают атаки на ЗАЭС, подчеркнул глава «Росатома».

Со своей стороны Гросси проинформировал о том, как он оценивает ситуацию на двух атомных объектах. Он сообщил, что, осматривая ЗАЭС, посетил градирню, разрушенную в результате атаки 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Гросси побывал в Курчатове на Курской АЭС. Общаясь с прессой, он заявил, что видел следы атак беспилотников. Удары по станции он назвал недопустимыми. Кто конкретно атакует объект, гендиректор МАГАТЭ не сказал.

Лихачёв 3 сентября заявил, что Гросси понимает, кто наносит удары по Курской АЭС, хотя впрямую об этом не говорит. По мнению главы «Росатома», гендиректор МАГАТЭ весьма озабочен ситуацией на Курской АЭС. В Москве хотели бы, чтобы Гросси донёс своё видение до Киева.

Гросси 4 сентября посетил Украину и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава МАГАТЭ пообещал расширить поддержку Украины и занимать в дальнейшем более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры страны.

Запорожскую АЭС Гросси посетил 4 сентября. Он заявил, что после обстрелов, которым станция подверглась в августе, он не исключает возможности возникновения серьёзных ситуаций на объекте.