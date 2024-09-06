Калининград, 6 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В Калининграде начались переговоры межведомственной делегации РФ во главе с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым и делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавляет руководитель агентства Рафаэль Гросси.

Росатом Рафаэль Гросси и Алексей Лихачёв

По данным «Известий», переговоры проходят на площадке одной из калининградских гостиниц в закрытом для прессы формате. По их итогам стороны собираются пообщаться с журналистами.

Ранее стало известно, что делегации РФ и МАГАТЭ намерены в ходе встречи обсудить связанные с безопасностью объектов атомной энергетики вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Гросси заявил, что МАГАТЭ после удара по градирне в августе не исключает возможности возникновения серьёзных ситуаций на Запорожской АЭС. При этом он не ответил прямо на вопрос о том, какую ещё нужно предоставить агентству информацию, чтобы оно могло сообщить, откуда ведутся обстрелы атомной электростанции.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал «очень опасными терактами» удары украинских формирований по Курской АЭС. Глава государства также предложил Киеву представить последствия зеркального ответа российской стороны на такие действия.