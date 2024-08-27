Курчатов, Курская область, 27 августа, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил журналистам, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию Курской атомной электростанции.

Пресс-служба Росатома/ТАСС Посещение Курской АЭС главой МАГАТЭ Гросси

«Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак», — сказал Гросси.

Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному». Однако бои идут всего в нескольких километрах от атомной станции, что вызывает серьёзные опасения.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать независимую оценку ситуации вокруг станции. Ранее он заявил, что внимательно следит за «повышением военной активности» и обстановкой в районе АЭС.

Глава МАГАТЭ поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение посетить Курскую АЭС. О планах посетить атомную станцию Гросси сообщил 21 августа. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва контактирует с МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС.

22 августа Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, отметил президент.