Вашингтон, 25 августа, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Арест основателя Telegram Павла Дурова является предупреждением тем платформам, на которых отказываются цензурировать правду по требованию спецслужб. Об этом 25 августа заявил американский журналист Такер Карлсон.

Global Look Press/Pavel Durov/Instagram.com

«Сегодня вечером Павел Дуров сидит во французской тюрьме, что является живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств», — написал журналист на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что основатель мессенджера был задержан Францией — западной страной, активно поддерживающей политику действующего президента США Джо Байдена.

К посту прилагался видеофрагмент апрельского интервью Дурова, в котором он рассказал о давлении американских спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Следовали поместили Дурова под стражу.

Сообщалось, что 25 августа ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество и другие. По этим статьям Дурову грозит 20 лет тюрьмы.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного основателя мессенджера. В ведомстве отметили, что по состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний Spacex и Tesla Илон Маск назвал задержание Дурова «убедительной рекламой» первой поправки к конституции США, ограничивающей американский Конгресс в принятии законопроектов, которые посягают в том числе на свободу слова и прессы.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал Дурова жертвой либеральной диктатуры.

Согласно данным из открытых источников, Павел Дуров получил французское гражданство в 2021 году.