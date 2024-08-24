Москва, 25 августа, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, которого арестовали во Франции, стал жертвой либеральной диктатуры. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Ранее стало известно, что предпринимателя задержали в аэропорту в пригороде Парижа, после того как он вышел из своего самолёта. После этого Дурова поместили под стражу.

В своём Telegram-канале Пушков отметил, что либеральная диктатура пытается подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.

«Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам», — подчеркнул сенатор.

Председатель комиссии предупредил, что с такой же проблемой может столкнуться американский предприниматель Илон Маск, который владеет социальной сетью X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, по информации телеканала TF1, Павлу Дурову во Франции может грозить до 20 лет тюрьмы. Его заподозрили в бесчисленном количестве правонарушений и преступлений, связанных с деятельностью Telegram. Претензии Парижа состоят в том, что Дуров не сотрудничал с силовыми органами Франции, а сообщения в мессенджере шифровались.

Первое судебное заседание по делу сооснователя Telegram пройдёт уже 25 августа. Журналисты также распространили сведения, согласно которым Дурову, вероятно, предъявят несколько обвинений, связанных в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.