Вашингтон, 25 августа, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск посчитал, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является «убедительной рекламой» первой поправки к конституции США.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Первая поправка к конституции Соединённых Штатов Америки ограничивает Конгресс США в принятии законопроектов, посягающих в том числе на свободу слова и прессы.

«Ознакомьтесь с этой рекламой первой поправки. Она очень убедительная», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Также предприниматель выразил удивление тем, что Павлу Дурову грозит 20 лет тюремного заключения.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно в субботу вечером, 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Французские следовали поместили Дурова под стражу. Предполагается, что в воскресенье ему предъявят обвинения по целому ряду преступлений. Среди них терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, размещение неправомерного контента. Франция считает Дурова причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, не терпящей всех тех, кто претендует на свободу. Он также предположил, что в будущем в подобной ситуации может оказаться и Илон Маск.