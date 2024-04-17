Вашингтон, 17 апреля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram вызывает повышенное внимание спецслужб США, которые попытались завербовать сотрудника указанного интернет-ресурса. Об этом заявил сооснователь Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло ночью 17 апреля по московскому времени.

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«ФБР, службы безопасности уделяют нам слишком много внимания… Была попытка у меня за спиной тайно завербовать моего инженера агентами кибербезопасности», — отметил предприниматель.

Дуров уточнил, что о попытке вербовки он узнал от самого сотрудника. По мнению предпринимателя, с помощью привлечённого инженера спецслужбы намеревались получить доступ к системам и базам данных Telegram.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники написало о том, что аналитикам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из российского отдела запретили заходить в Telegram с рабочих компьютеров. Им также отказали в праве приносить на рабочее место личные устройства.

В случае если аналитики захотят получить доступ к Telegram, им придётся выйти с территории комплекса ЦРУ. В публикации говорилось, что этот мессенджер может представлять повышенный интерес из-за публикаций российских военных корреспондентов.

Авторы статьи также отметили, что позиция властей США по отношению к некоторым инструментам сбора информации негативно влияет на способности к разведке по открытым источникам (OSINT).