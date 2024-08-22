Белгород, 22 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Детей из приграничных районов Белгородской области направят в другие регионы для обучения в школах. Об этом 22 августа в ходе совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости / Илья Питалев

«Будем рассчитывать на помощь правительства в части того, что понимаем: лето закончилось, освободились санатории, детские лагеря. И детей из Шебекинского округа, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского, Валуйского округов мы будем просить по четвертям отправлять в другие регионы, там, где есть возможность безопасно и очно получать образование»,— уточнил Гладков.

Он добавил, что у властей есть прямой контакт с главами регионов, но дополнительно организацию взаимодействия также будут запрашивать через правительство.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 22 августа сообщил президенту России о том, что ситуация в Белгородской области продолжает оставаться сложной в связи с обстрелами ствольной артиллерией, РСЗО и атаками беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что за последнюю неделю ранения получили 19 мирных жителей.

В регионе из-за террористических атак со стороны украинских вооружённых формирований с 9 августа действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа — режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

В области из-за оперативной обстановки закрыли въезд в 35 населённых пунктов. Жителей переселят. Для это планируется запросить выделение средств на выплаты по 15 тыс. и 150 тыс. рублей.

Российские средства ПВО за 40 минут 21 августа уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью. В тот же день стало известно, что силовики предотвратили теракт на железной дороге в регионе. Три самодельных взрывных устройства обнаружили на 41-м км перегона Палатовка — Бирюч.