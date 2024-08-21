Белгород, 21 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Правоохранительные органы предотвратили теракт на железной дороге в Белгородской области. Об этом 21 августа сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум

«Три самодельных взрывных устройства были найдены на 41-м км перегона Палатовка — Бирюч», — говорится в сообщении.

По информации источника, эту железную дорогу используют для поставки грузов в ДНР и ЛНР.

Кроме того, сообщается, что два свёртка присыпали щебнем и обмотали лентой серого цвета. На место вызвали сапёров. Во время разминирования сработало третье взрывное устройство, которое находилось примерно в 100 метрах от других. Вес обезвреженных устройств составил около 5 кг.

Как сообщил источник, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года в Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции. По данным регионального управления Следственного комитета, мужчина планировал подорвать цистерну на железной дороге. Задание он получил от неустановленного соучастника. За подрыв ему пообещали денежное вознаграждение. Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке забрать из тайника детонатор.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), части 1 статьи 30 и части 2 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства»).