Белгород, 10 августа, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) начал действовать в Белгородской области, 10 августа сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее стало известно, что такой же режим ввели в Брянской и Курской областях. Это связано с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

Режим КТО предусматривает применение некоторых специальных мер и временных ограничений, в том числе проверку документов, удостоверяющих их личность. Кроме того, на период его действия власти могут отселять местных жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 августа ВСУ совершили массированную атаку на Белгородскую область с использованием беспилотников. При этом, по данным главы региона Вячеслава Гладкова, российские военные смогли сбить 29 дронов.

В результате этих действий ВСУ в двух частных домах в Старом Осколе выбило окна, а также посекло кровли, фасады и заборы. Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль. В Новом Осколе вспыхнул пожар в ангаре на территории промышленного предприятия.

Вечером 9 августа стало известно, что на участке автодороги Зиборовка — Муром в Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Три мирных жителя получили ранения.

Кроме того, 9 августа при ударе беспилотника по Шебекино осколками повредило три автобуса и один легковой автомобиль, а также получили повреждения остекление и фасад нежилого здания.