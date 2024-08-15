Белгород, 15 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Соответствующее решение было принято 15 августа на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Павел Колядин / ТАСС

В заседании под председательством главы МЧС Александра Куренкова также приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя РФ Сергей Галямин.

«Обстановка в регионе остаётся сложной и напряжённой. В результате террористических атак со стороны украинских вооружённых формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — приводит слова Куренкова Telegram-канал МЧС.

В ходе заседания было отмечено, что в регионе была организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региональным и местным властям самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.

«В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил глава МЧС.

При этом было обращено внимание на недопустимость необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Вместе с этим Куренков поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) принять участие в работе по данному направлению.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа в регионе ввели режим ЧС регионального характера.

12 августа Гладков проинформировал о том, что ВСУ проявляют активность на границе Краснояружского района Белгородской области. После этого въезд на территорию района временно закрыли, а также начали эвакуацию местных жителей.

Гладков также уточнил, что от 50 до 70 процентов жителей Шебекино покинули город и напряжение среди населения продолжает расти. 13 августа глава Белгородской области объявил, что из Краснояружского района выехали более 11 тыс. человек.

Уже вечером 13 августа Гладков уточнил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется и местные жители, вероятно, смогут вернуться домой, если позволит обстановка.

В Белгородской области также действует режим контртеррористической операции (КТО). Его объявили из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.