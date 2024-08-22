Белгород, 22 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Ситуация в Белгородской области продолжает оставаться сложной. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Вячеслав Гладков на совещании 22 августа.

Global Look Press

«В первую очередь ситуация продолжает оставаться сложной в связи с обстрелами ствольной артиллерией, РСЗО и атаками беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

За последнюю неделю, по данным губернатора, ранения получили 19 мирных жителей. В регионе наладили взаимодействие с силовыми структурами, в частности с Минобороны РФ. Это, по словам Гладкова, должно поспособствовать изменению ситуации в части защиты населения.

Как сообщало ИА Регнум, в регионе закрыли въезд в 35 населённых пунктов из-за оперативной обстановки. Жителей переселят. Для это планируется запросить выделение средств на выплаты по 15 тыс. и 150 тыс. рублей.

21 августа российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью за 40 минут. В тот же день стало известно, что силовики предотвратили теракт на железной дороге в регионе. Три самодельных взрывных устройства были найдены на 41-м км перегона Палатовка — Бирюч. По некоторым данным, дорогу используют для поставки грузов в Донецкую и Луганскую народные республики.

В регионе с 9 августа действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа — режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за террористических атак со стороны украинских вооружённых формирований.