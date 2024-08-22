Белгород, 22 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Въезд в 35 населённых пунктов в Белгородской области закрыт из-за оперативной обстановки. об этом 22 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Алексей Куденко/РИА Новости

В адрес правительства и министерства финансов направят заявку на выделение средств для выплат по 15 тыс. и по 150 тыс. рублей жителям поселений, которые закрыты и где уже началась эвакуация.

Ситуация в регионе остается сложной из-за обстрелов украинской армии и атак дронов, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области постепенно принимали решения об ограничения въезда в населённые пункты. 12 августа стало известно, что из-за активности украинских боевиков полностью закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области. За сохранностью имущества и оставленными в домах животными присмотрят бойцы самообороны, заверил глава муниципалитета Андрей Миськов.

18 августа Гладков заявил, что жители, оставшиеся в закрытом для въезда селе Новопетровка, подвергают свою жизнь опасности. Согласно докладам главы округа, совета безопасности и командира батальона самообороны, находиться в населённом пункте невозможно, въехать в село небезопасно даже в дневное время.

В регионе с 9 августа действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа — режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за террористических атак со стороны украинских вооружённых формирований.