Москва, 21 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России пресечены с 12:20 до 13:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа российские ПВО уничтожили в небе над пятью регионами РФ 45 украинских беспилотников самолётного типа. 11 воздушных целей нейтрализовали над территорией Московской области, 23 — в Брянской, шесть — в Белгородской, три — в Калужской, два — в Курской.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Большесолдатском районе погиб один мирный житель. Ещё двое получили ранения, они самостоятельно добрались до больницы.

Днём 20 августа в небе над Курской областью уничтожили две украинские ракеты и два дрона.