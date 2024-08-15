Курск, 15 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Российские войска ударом комплекса «Искандер» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области, сообщило 15 августа Министерство обороны.

Sgt. Jacob Harrer

Также был уничтожен дополнительный пакет снарядов установки. Ведомство опубликовало кадры уничтожения HIMARS.

«По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесён удар расчётом оперативно-тактического комплекса «Искандер» ВС РФ. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО HIMARS, а также два автомобиля охранения», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 августа Минобороны проинформировало, что за время боевых действий на курском направлении с 6 августа ВСУ лишились до 2640 военнослужащих, 37 танков, а также 32 бронетранспортёров, 23 БМП и четырёх установок ЗРК.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909054" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение HIMARS ВСУ расчётом ОТРК «Искандер»

Также ведомство сообщило, что в минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области. ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил позднее советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.