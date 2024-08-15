ВС РФ восстановили контроль над населённым пунктом Крупец Курской области
Курск, 15 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец Курской области, сообщило 15 августа Министерство обороны.
ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации, отметило ведомство.
«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населённым пунктом Крупец», — сказано в сообщении.
Также ведомство сообщило, что ВС РФ в минувшие сутки поразили живую силу и технику бригад ВСУ в районах семи населённых пунктов Курской области. За сутки ВСУ потеряли в российском регионе до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Совокупные потери противника с 6 августа составляют до 2640 человек, также ВСУ лишились десятков танков, бронетранспортёров, БМП и другой техники.
Кроме того, в минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области, отметило Минобороны. Также ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.
СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил позднее советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.