Курск, 15 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец Курской области, сообщило 15 августа Министерство обороны.

Станислав Красильников / РИА Новости

ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации, отметило ведомство.

«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населённым пунктом Крупец», — сказано в сообщении.

Также ведомство сообщило, что ВС РФ в минувшие сутки поразили живую силу и технику бригад ВСУ в районах семи населённых пунктов Курской области. За сутки ВСУ потеряли в российском регионе до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Совокупные потери противника с 6 августа составляют до 2640 человек, также ВСУ лишились десятков танков, бронетранспортёров, БМП и другой техники.

Кроме того, в минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области, отметило Минобороны. Также ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил позднее советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.