Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Оценка происходящих событий в приграничных с Украиной областях должна быть дана в будущем, однако главной задачей сейчас является вытеснение ВСУ с территории России. Об этом 12 августа заявил президент России Владимир Путин во время на совещании по ситуации в приграничных регионах.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надёжное прикрытие госграницы», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, заявлял в свою очередь экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что бойцы украинской армии занимались мародёрством в населённых пунктах региона, забирая всё, что можно было унести с собой, сообщила ранее ФСБ. Боец также рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.