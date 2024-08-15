Москва, 15 августа, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 340 бойцов и 19 единиц бронетехники в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Виктор Антонюк/РИА Новости

В ведомстве отметили, что российские военные поразили живую силу и технику украинских бригад у семи населённых пунктов Курской области.

По их данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ лишились до 2640 военнослужащих, 37 танков, а также 32 бронетранспортёров, 23 БМП и четырёх установок ЗРК.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа в Минобороны заявили, что за минувшие сутки подразделения ВС РФ взяли в плен 18 бойцов ВСУ. Всего за этот период противник лишился до 270 человек, а также нескольких десятков единиц техники.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

Подразделения армии Украины ставили задачи дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, украинские войска занимались мародёрством, отметил пленный боец ВСУ.

СК ранее сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что атаку Киева на регион поддерживает Запад.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ, добавив, что теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.