Москва, 15 августа, 2024, 14:18 — ИА Регнум. ВС России нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) и складам с боеприпасами в районах в Сумской области. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве обороны России.

ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Вместе с этим российские войска в районе населённого пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Как передавало ИА Регнум, 15 августа командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные зачистили село Мартыновка в Суджанском районе Курской области от военных ВСУ. В данный момент российские войска зачищают от ВСУ сёла Черкасское Поречное и Русское Поречное, уточнил он.

По данным Минобороны РФ, всего с 6 августа ВСУ потеряли до 2640 военнослужащих и 37 танков во время нападения на Курскую область.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.