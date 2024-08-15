Лондон, 15 августа, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область с западными союзниками. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

ИА Регнум

«Есть определённые вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности и которые должны происходить на местном уровне. Но были обсуждения между партнёрами, просто не на публичном уровне», — рассказал он в ходе интервью британской газете The Independent.

Издание отмечает, что западные союзники Украины, в том числе Великобритания и США, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. По данным на 14 августа, ВСУ за время атак на Курскую область потеряли более 2300 бойцов.

В свою очередь, СК сообщил, что украинские военные активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

13 августа командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов проинформировал, что ВС России уничтожили большую часть бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что противник несёт такие потери, которые он, наверное, не нёс за весь период спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она отметила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, пояснив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.