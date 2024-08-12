Москва, 12 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют в Курской области вооружение стран НАТО, сообщила 12 августа официальный представитель СК России Светлана Петренко, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в связи с преступными действиями ВСУ в Курской области, отметила она, фиксируются факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты.

«В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжёлая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», — информировала Петренко.

По изъятым вещественным доказательствам, уточнила официальный представитель СК, назначены необходимые экспертизы. В рамках уголовного дела военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями региона, признавая их потерпевшими, оказывая консультационную и иную помощь гражданам, которые вынуждены были покинуть свое место жительства в связи с происходящими событиями.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

На совещании 12 августа с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек. Власти пока не осведомлены о судьбе около двух тыс. человек, которые находятся во временно оккупированных населённых пунктах. На приграничных территориях действуют диверсионные группы с российскими документами, отметил также Смирнов.

В ходе совещания Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил он.