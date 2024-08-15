Москва, 15 августа, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударом комплекса «Искандер-М» уничтожили колонну и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины, сообщил 15 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков», — сообщил он.

Также сообщается, что оперативно-тактической авиацией были нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа российская авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области.

11 августа сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному предприятию, на котором находятся склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет, в городе Шостке Сумской области.

Также 11 августа в районе города Лебедин Сумской области были поражены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot производства США и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 из их состава. Кроме того, российские военные поразили резервы ВСУ на территории региона.