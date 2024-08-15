Москва, 15 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли новые попытки прорыва украинской армии вглубь российской территории в районах населённых пунктов Варваровка, Сафоновка, Шептуховка, Каучук, Алексеевское и Матвеевка.

Александр Река/ТАСС

«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнём артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки», — сказано в сообщении.

Также, по данным российского военного ведомства, бойцы ВС России восстановили контроль над населённым пунктом Крупец Курской области. За сутки Вооружённые силы Украины потеряли в этом регионе до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники.

Кроме того, ударом комплекса «Искандер-М» уничтожена украинская колонна и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. По словам командира «Ахмата» генерал-майора Апти Алаудинова, силы ВСУ в Курской области тают с каждым днём.

СК сообщил, что бойцы Украины активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

15 августа украинский военнопленный Михаил Шкода сообщил, что ВСУ должны были проехать как можно больше километров в Курской области, не ввязываясь в бой. По его словам, в составе автоколонны, которая пошла в рейд на территорию России, было 20 единиц техники из его бригады. Военнопленный добавил, что впереди них шли два «Страйкера» и два «Хаммера».

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.