Москва, 13 августа, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Илья Питалев/РИА Новости

Во вторник, 13 августа, в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе которого были рассмотрены вопросы повышения готовности российских регионов «к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции».

«Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты», — говорится в сообщении НАК.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в граничащих с Украиной регионах страны 12 августа заявил, что ВСУ получат достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.