Москва, 7 августа, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Суд арестовал банковские счёта бывшего заместителя главы Министерства обороны Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о крупной взятке. Это указано в официальных судебных документах.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

«Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырёх счетах обвиняемого. <…> Суд признал арест законным», — процитировали «Известия» текст документа.

Отмечается, что речь идёт о разных счетах в одном из российских банков.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. 24 апреля фигуранта уголовного дела отстранили от должности замглавы Минобороны. Защита просила заменить меру пресечения на домашний арест, но Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило достаточно доказательств для продления ареста Иванова.

Обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей Иванов свою вину отрицает, он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Он считает свои действия итогом гражданско-правовых отношений. Защита утверждает, что его действия не носили криминального характера. Также защита назвала доводы следствия необоснованными, а задержание — «незаконным».

21 июля по делу Иванова появились данные из налоговой, госконтракты и прочие документы, подтверждающие его причастность к получению взятки в особо крупном размере.

4 июля стало известно, что следователи могут дополнительно допросить Иванова, а также бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по уголовному делу. Следователь перед ходатайством о продлении срока следствия указала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы.