Москва, 24 апреля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Арестованный по обвинению в получении взятки заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал своей вины, сообщили в правоохранительных органах.

Mil.ru Тимур Иванов

Источник рассказал, что Иванова задержали на рабочем месте, вину в инкриминируемом преступлении он не признаёт. То, что заместитель министра не признал вину в получении взятки, подтвердили журналистам и представители его защиты.

Задержание

Вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Замминистра был задержан на рабочем месте. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечалось, что в этот день ранее Иванов был в числе присутствующих на заседании коллегии Минобороны России.

Обвинение и арест

На следующее утро, 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра до 23 июня. Ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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«Постановлением суда в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года», — сообщили в суде.

Как отметили в суде, обвиняемый вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки.

По данным следствия, Иванов получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Другие фигуранты

СК сообщил, что, помимо Иванова, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

24 апреля суд арестовал Сергея Бородина на два месяца, до 24 июня. Ему также предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

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Согласно открытым данным, компания ООО «МФ Групп», учредителем которой является Бородин, выполняла государственные контракты Минобороны. На данный момент по компании приостановили операции по счетам. Отмечается, что в качестве основного вида деятельности компания занималась розничной торговлей специализированной одеждой.

Отмечалось, что Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем министра обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

Министр знал заранее

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя. Кроме того, по словам Пескова, о громком задержании доложили и президенту РФ Владимиру Путину.

Комментируя появившуюся в СМИ версию о том, что Иванова подозревают в государственной измене, Песков сообщил, что ему ничего об этом не известно, и призвал ориентироваться на официальную информацию, данные Следственного комитета и решения суда.

Об Иванове

Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. С 1999 по 2012 год он работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, в 2013–2016 годах занимал пост генерального директора АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны.

В мае 2016 года Иванов был назначен заместителем министра обороны. Он курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечение ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.