Москва, 4 августа, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Следователи могут дополнительно допросить бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по уголовному делу. Об этом говорится в официальных судебных документах.

Mil.ru Тимур Иванов

Следователь перед ходатайством о продлении срока следствия указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы.

«С учётом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», — цитирует «РИА Новости» материалы суда.

Как сообщало ИА Регнум, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд Тимур Иванов считает свои действия итогом гражданско-правовых отношений, говорится в официальных судебных документах. Защита утверждает, что его действия не носили криминального характера. Также защита назвала доводы следствия необоснованными, а задержание — «незаконным».

Суд 24 апреля арестовал Иванова, в этот же день его отстранили от должности замглавы Минобороны. Защита просила заменить меру пресечения на домашний арест, но Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило достаточно доказательств для продления ареста Иванова.